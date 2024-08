Polizei fängt Reh in eingezäuntem Garten ein

Polizisten haben im Landkreis Mühldorf am Inn ein verirrtes Reh eingefangen. Das Tier habe am Samstag im eingezäunten Garten einer Anwohnerin in Gars am Inn gesessen, teilte die Polizei mit. Polizisten sperrten demnach die am Grundstück vorbeiführende Straße, um beim Einfangen des Rehbocks eine Gefahr für Mensch und Tier auszuschließen. Dann hätten sie den Rehbock bei den Hörnern gepackt und ihn nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter in einen angrenzenden Wald gebracht.

