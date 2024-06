Polizei rettet verstoßenen Baby-Spatz

Ein einsamer Baby-Spatz ist in Mittelfranken von der Polizei gefunden und gerettet worden.

Wie die Polizei am Mittwoch auf X mitteilte, war der kleine Vogel im Innenhof der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unterwegs. In der Nähe waren weder die Vogelmama noch ein Nest. Deshalb fingen die Beamten den Spatzen am Montag ein und brachten ihn laut einer Polizeisprecherin in die sicheren Hände des Tierheims Erlangen.

(dpa)