Trubel im Wildpark: Kein Schwein namens Putin

Der Betreiber eines Wildparks sucht einen neuen Namen für einen Keiler, den er einst nach Russlands Präsident Putin benannt hat. Weit über 100 Ideen sind bereits eingegangen – einige scheiden sofort aus.

Vor drei Jahren dachte sich Eckard Mickisch nichts Böses dabei, als er einem Neuzugang in seinem Wildpark im Fichtelgebirge einen Namen verpasste. Das kleine Wildschwein stammte aus Russland – was lag also näher, als das Tier nach dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu benennen? Heute bereut Mickisch die Entscheidung von damals zutiefst.

Bei jeder Führung stelle er den Gästen die Wildschweine im Gehege namentlich vor, erklärt der Wildpark-Betreiber im oberfränkischen Mehlmeisel. Bei Waltraud, Margit oder Bache Resl sei das kein Problem, doch sobald Keiler Putin an der Reihe sei, laufe ihm selbst ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Zuletzt hätten auch Gäste irritiert reagiert. „Da war für mich klar, dass wir etwas ändern müssen. Keine Sau hat den Namen dieses unmenschlichen Widerlings verdient“, sagt Mickisch und entzog dem 200 Kilo schweren Wildschwein kurzerhand den Namen. Seit wenigen Tagen heißt es „Nobody“.

Von Chantal bis Selenskyi: So soll das Wildschwein heißen

Doch das soll nicht so bleiben. Mickisch startete vor wenigen Tagen eine Aktion zur Umbenennung des Schwarzwildes und bat die Besucher seines Wildparks und die Netzgemeinde um Namensvorschläge. Diese ließen nicht lange auf sich warten. „Das hat uns komplett überrollt“, sagt Mickisch. Rund 150 unterschiedliche Vorschläge von Namen seien innerhalb kürzester Zeit eingegangen – „von Chantal bis Selenskyi ist alles dabei“, erklärt der 58-Jährige und stellt sogleich klar: Das Wildschwein wird künftig weder Chantal noch Selenskyi heißen. „Chantal für einen 200-Kilo-Keiler? Das passt doch nicht! Außerdem sollte der neue Name unpolitisch sein – wer weiß, was in der Zukunft noch alles passiert.“

Weitere oftmals genannte Vorschläge wie Klitschko, Gorbatschow oder Rasputin dürften damit auch aus dem Rennen sein, Hoffnungen dürfen sich dagegen Casanova, Obelix oder Keiler Kalle machen. Der Ideengeber oder die Ideengeberin für den am Ende gewählten Namen soll laut Mickisch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Wildparks bekommen.

Noch bis Ende des Monats werden die Namensvorschläge gesammelt. Am Ende dürfe jedes Teammitglied einen Favoriten auswählen und es werde ganz demokratisch darüber diskutiert, erklärt Mickisch das weitere Vorgehen. Die letzte Entscheidung werde dann aber wohl ein Los treffen. Oder „Noboby“ selbst: „Vielleicht stellen wir ihm ein paar Eimer mit Mais und einem Namen auf der Unterseite hin. Der Eimer, aus dem er dann zuerst frisst, ist der Gewinner“, sagt der Wildpark-Betreiber.

Kritik an Aktions des Wildparks

Kritik, dass er sich mit der Aktion an einer Hetze gegen Putin beteilige oder den Krieg in der Ukraine gar als PR-Gag missbrauche, will Mickisch nicht gelten lassen. Er hätte nicht mit so einem Trubel gerechnet, wolle sich deswegen aber auch nicht verbieten lassen, seine Tiere so zu benennen, wie er möchte – oder eben nicht. Dass er die Gäste des Wildparks daran teilhaben lasse, sei für ihn ebenso selbstverständlich. Zudem erklärt er sich das große Medienecho auf die Aktion unter anderem mit einer Sehnsucht der Menschen: „Vielleicht freuen sich manche in diesen Zeiten einfach über etwas Heiteres. Wenn wir ihnen mit der Aktion einen Grund zum Schmunzeln gegeben haben, dann hat es sich schon gelohnt.“

Aber natürlich, das räumt er ein, schade dem Wildpark die gewonnene Aufmerksamkeit vermutlich auch nicht. Die ersten Gäste hätten schon nach dem „armen Schwein“ gefragt, sagt Mickisch und ist sich aber sicher: „Wenn Nobody reden könnte, fände er es auch gut, dass er einen neuen Namen bekommt“. Mit Präsident Putin habe der Keiler nämlich außer der Herkunft so gar nichts am Hut: „Der ist total ruhig, friedlich und harmonisch.“