Tiere

11:56 Uhr

Turmfalke fliegt in Polizeiinspektion - und bleibt

Mit einem schwer einzufangenden Besucher haben es Polizisten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu tun bekommen: Ein junger Turmfalke war am Samstag durch ein Fenster der Dienststelle in der Altstadt geflogen - und wollte dort auch erst einmal bleiben, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Mittwoch berichtete.