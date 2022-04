Verstärkung für Bartgeier Wally und Bavaria im Sommer

Die beiden im Nationalpark Berchtesgaden ausgewilderten Bartgeier Wally und Bavaria bekommen Verstärkung.

Anfang Juni sollen erneut zwei in Andalusien geschlüpfte junge Bartgeier ausgewildert werden, wie Nationalpark und Naturschutzverband LBV am Freitag mitteilten. Im vergangenen Jahr waren mit Wally und Bavaria mehr als 100 Jahre nach der Ausrottung erstmals wieder Bartgeier in Deutschland angesiedelt worden.

"Wir freuen uns darüber, dass uns nach Wally und Bavaria nun erneut zwei jungen Bartgeier aus dem spanischen Zuchtzentrum Guadelentín in Andalusien zugewiesen wurden", sagte Nationalparkdirektor Roland Baier. Es sei die bedeutendste Station des Zuchtprogramms EEP in Europa.

Das Geschlecht der beiden Jungen für Berchtesgaden wird erst in einigen Wochen nach einer Genprobe feststehen. Dennoch sind die verwandtschaftlichen Beziehungen zu Wally und Bavaria aufgrund der Zuchtpaare schon klar. "Wir werden den kleinen Bruder oder die kleine Schwester von Wally sowie einen Cousin oder eine Cousine von Bavaria erhalten", sagte LBV-Experte Toni Wegscheider. "Auf die künftige Paarbildung und damit die Genetik der Tiere wird dies keinen negativen Einfluss haben, da sich die künftigen Paare aus Bartgeiern des gesamten Alpenraums zusammenfinden werden."

