Von Feuerwehr gerettet: Schaf stürzt in Auffangbecken

Ein Schaf ist in Würzburg in ein Auffangbecken gestürzt und von der Feuerwehr befreit worden.

Ein Fußgänger hatte das Tier am Montag in dem vier Meter tiefen Becken entdeckt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte stiegen hinunter und zogen das Schaf mit einer Tierbox aus der Senke. Wieso es in das Becken gestürzt war, blieb zunächst unbekannt. Das Schaf sei bei dem Unfall nahe der Weinberge jedoch nicht verletzt worden. Nach einer Untersuchung beim Tierarzt wurde es wieder zum Besitzer und zu seinem Lamm gebracht.

(dpa)