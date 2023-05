Tiere

vor 32 Min.

Wo ist Storch "Zalti"?

Storch "Zalti" am Aeschacher Ufer in Lindau. Von dort flog er nach Österreich und wurde schließlich eingefangen.

Plus Eine Lindauer Tierärztin päppelt einen verletzten Storch auf, entlässt ihn in die Freiheit. In Österreich wurde er eingefangen. Jetzt ist "Zalti" verschwunden.

Von Julia Baumann, Barbara Baur Artikel anhören Shape

Es ist eine der kuriosesten Tiergeschichten des bisherigen Jahres. Die Hauptrolle spielt "Zalti", ein junger Storch, der eine ungewöhnliche Reise hinter sich hat – und der nun verschwunden ist.

Von Anfang an: "Zalti" ist nach der Tierärztin Barbara Zaltenbach-Hanßler benannt. Sie hatte das junge Tier aufgepäppelt. "Zalti" war im vergangenen Frühjahr geschlüpft. "Die Eltern sind von anderen Störchen vertrieben worden", sagt Zaltenbach-Hanßler. Sie hätten drei Küken im Horst zurückgelassen, zwei davon hätten die anderen Störche getötet. Eines sei verletzt worden, überlebte aber. Dieser Jungstorch wurde zu der Tierärztin gebracht, die häufig Wildtiere aufpäppelt, um sie dann wieder freizulassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen