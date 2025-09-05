Wolf reißt Schaf in Unterfranken

Ein Wolf hat im Landkreis Bad Kissingen nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) ein Schaf gerissen. Bei vier weiteren getöteten Schafen sowie bei fünf verletzten Tieren stünden die Untersuchungsergebnisse aus, teilte das LfU mit. Anhand der äußerlichen Verletzungen der Schafe könne «eine Beteiligung eines großen Beutegreifers zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden».

Das LfU rät Nutztierhaltern in der Region, ihre Tiere vor Übergriffen durch den Wolf zu schützen, etwa durch wolfsabweisende Zäune. Das betroffene Gebiet liege innerhalb der Kulisse der «Förderrichtlinie Investition Herdenschutz Wolf». Nutztierhalter, deren Flächen innerhalb einer Förderkulisse liegen, können für die Einrichtung der Zäune Fördermittel bekommen. Anträge müssten bei den jeweiligen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gestellt werden.

Informationen zu möglichen weiteren Übergriffen auf Nutztiere nimmt die Fachstelle Große Beutegreifer beim LfU entgegen. Für Schäden, die Nutztierhaltern durch Wolfsrisse entstehen, gibt es die «Ausgleichsregelung Große Beutegreifer» des Freistaates.