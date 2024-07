Entlaufene Kuh sorgt für Tempo 50 auf Bundesstraße

Eine entlaufene Kuh hat in Oberdachstetten in Mittelfranken für einen größeren Einsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Landwirt am Montagmittag, dass eine trächtige Kuh aus ihrem Stall im Landkreis Ansbach ausgebrochen war. Einsatzkräfte von der Feuerwehr und Polizei, der Jagdpächter sowie der Landwirt suchten daraufhin das Gebiet ab - bislang aber ohne Erfolg.

Auch eine Drohne sei zum Einsatz gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Kuh auf die in der Nähe des Stalls angrenzende Bundesstraße 13 läuft, sei dort die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 reduziert worden.

Vermutlich sei das Gatter am Vorabend versehentlich nicht richtig verschlossen worden, sodass die Kuh ausbüxen konnte. Größere Suchaktionen seien derzeit nicht mehr im Gange, erläuterte der Sprecher. Man müsse jetzt auf Sichtungen hoffen.