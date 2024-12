Hundeschlitten steckt in Baustelle fest - Polizei hilft

Ein Mann ist in der Oberpfalz mit einem Hundeschlitten steckengeblieben - allerdings nicht im Schnee, sondern in einer Baustelle. Wie die Polizei mitteilte, kam der 37-Jährige mit dem Gespann - der Schlitten lief statt auf Kufen auf Reifen - in Regenstauf gegen Mitternacht nicht mehr weiter. Weil er schon seit einigen Stunden unterwegs gewesen sei, habe er einen Notruf abgesetzt. Der Mann sei vom Einkaufen gekommen und habe sich danach mit dem Schlitten im Wald verirrt. Als er wieder bebautes Gebiet erreichte, habe sich der Schlitten in einer Baustelle festgefahren. Das Wasser auf dem Schlitten sei bereits gefroren gewesen, teilte die Polizei mit. Beamte hätten den Mann und seine «treuen Zugtiere zum Aufwärmen nach Hause gebracht», hieß es. Schnee lag zu dem Zeitpunkt in Regenstauf den Angaben nach nicht.

