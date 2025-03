Trächtige Katze vor Tierheim ausgesetzt

In einem Karton mit einer Decke, Futter, aber auch Kartonmüll ist laut dem Tierschutzverein München eine trächtige Katze vor dem Tierheim abgestellt worden.

Wie der Verein mitteilte, hörten Mitarbeiterinnen ein Miauen aus dem Karton auf einem Gehsteig vor dem Tierheimtor. Darin hätten sie das verängstigte und geschwächte und Tier am Freitag vor einer Woche gefunden.

Zwei Kätzchen zur Welt gebracht

Ob die Katze in der Früh abgestellt wurde oder schon die Nacht in dem Karton verbracht hatte, war laut dem Tierschutzverein unklar. Noch am selben Tag habe die Katze zwei Jungtiere auf die Welt gebracht. Zwei weitere Katzenbabys hätten nicht überlebt.

Das aggressive Verhalten der Mutterkatze weise auf ein mögliches schweres Trauma hin, teilte der Verein mit. Der Tierschutzverein erstattete Anzeige und rief mögliche Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden.

Noch am selben Tag brachte die Katze zwei Jungtiere auf die Welt. (Foto Handout) Foto: -/Tierschutzverein München e.V. /dpa