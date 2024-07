Behörde beschlagnahmt fast 250 Tiere

Das Veterinäramt hat in Weiden in der Oberpfalz knapp 250 Tiere beschlagnahmt. Nach Angaben der Stadt wurden bei einem Tierhalter 120 Stallhasen, 115 Hühner, fünf Wachteln, vier Hunde, drei Katzen und zwei Meerschweinchen konfisziert. Die Tiere seien nach der Kontrolle auf dem privaten Wohngrundstück am Donnerstag in verschiedenen Tierheimen und auf Bauernhöfen untergebracht worden.

Die Behörde bezeichnete die festgestellten Verhältnisse als «äußerst selten». Es wird nun unter anderem geprüft, ob der Halter für die Kosten des Einsatzes aufkommen muss, die sich den Angaben nach auf rund 50.000 Euro belaufen. Laut Mitteilung waren mehrere Streifenbesatzungen der Polizei, die Hundestaffel sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung an dem Einsatz beteiligt. Auch der Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) sei vor Ort gewesen und habe sich betroffen von den Zuständen gezeigt.