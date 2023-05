"Tinder-Trading-Scams": Tinder-Betrüger ergaunern in Bayern 20 Millionen Euro

Wer im Internet auf der Suche nach der großen Liebe ist, der kann auch an Kriminelle geraten. Durch "Tinder-Trading-Scams" erbeuten Betrüger Millionen.

Wer sich für die Partnersuche im Internet interessiert, der landet schnell bei Tinder. Vor allem dann, wenn monatliche Gebühren umgangen werden sollen, die bei einigen Online-Partnerbörsen anfallen. Doch die Suche nach der Liebe im Internet kann gefährlich sein – und zwar auch aus finanzieller Sicht. Das wird derzeit durch die sogenannten "Tinder-Trading-Scams" besonders deutlich.

Was sind "Tinder-Trading-Scams"?

Den Namen "Tinder-Trading-Scams" haben Ermittler einer Betrugsmethode gegeben, welche sich in Partnersuchportalen wie Tinder, aber auch bei sozialen Netzwerken wie LinkedIn abspielt. Sie findet also nicht nur bei Tinder statt. Bei dieser versuchen Betrüger mit ihren potenziellen Opfern in Kontakt zu treten. Durch Flirt-Nachrichten soll Vertrauen und Nähe aufgebaut werden. In der Folge sollen die Opfer von Geldanlagen in Kryptowährungen überzeugt werden.

Die Kriminellen sollen laut dem Justizministerium bei der Betrugsmasche verächtlich von "Pig Butchering" sprechen. Ins Deutsche bedeutet das so viel wie "Schweine schlachten". Am Mittwoch will der Bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) zusammen mit dem Bamberger Oberstaatsanwalt Thomas Goger vor der Betrugsmasche warnen. Aus gutem Grund, denn durch diese haben Betrüger bereits mehrere Millionen Euro erbeutet. Allein in Bayern.

Tinder-Betrug: Betrüger ergaunern in Bayern rund 20 Millionen Euro bei Partnersuchportalen

Die Zentralstelle Cybercrime gibt an, dass in Bayern mindestens 20 Millionen Euro durch "Tinder-Trading-Scams" erbeutet wurden. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, denn Opfer trauen sich oftmals aus Scham nicht, den Betrug bei der Polizei zu melden.

Besonders oft beginnt die Betrugsmasche mit einem verführerischen Match auf Tinder. Wer bei einem solchen auf einen Betrüger trifft, der erfährt nicht nur in der Liebe eine Enttäuschung. Auch das Bankkonto kann deutlich leerer sein als zuvor.