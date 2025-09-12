Bella Italia in Ingolstadt: Die besten Restaurants & Pizzerien im Überblick

Sommer, Sonne, Italien. Der beliebteste Urlaubsort der Deutschen findet aufgrund der hohen Dichte an italienischen Restaurants auch hier im heimischen Bayern statt. So gibt es in Ingolstadt eine Reihe von Restaurants und Pizzerien mit vielfältigen Speisekarten, deren Inhalte von klassischer Pasta und Pizza bis hin zu raffinierten Fisch- und Fleischgerichten reichen. Die auf Google am besten bewerteten italienischen Restaurants in Ingolstadt haben wir hier gesammelt.

Italienisches Flair mitten in Ingolstadt

Authentisches italienisches Ambiente zu erleben ist in der Trattoria la Piazza ein fundamentaler Teil des Erlebnisses. In der Nähe des Bahnhofs Ingolstadt befindet sich dieser Familienbetrieb, in dem sich traditionelle italienische Küche mit überschaubaren Preisen verbinden lässt. Alle Gerichte werden mit saisonalen Zutaten zubereitet und eine Wochenkarte bietet die nötige Abwechslung, um frische Fisch- und Fleischgerichte zu garantieren. Eine Weinkarte mit ausgewählten italienischen Weinen rundet das Angebot ab und wer Lust auf noch mehr Urlaubsstimmung bekommt, für den gibt es noch hausgemachtes Gelato als Nachtisch.

Seit über 40 Jahren steht das Ristorante da Gino für feine italienische Küche in Ingolstadt. Prominente wie Thomas Müller waren bereits in diesem eleganten Restaurant essen, denn hier wird viel geboten. Neben einem ausgeprägten Angebot von Vitello Tonnato bis hin zu Fisch und Fleisch, gibt es auch flambierte Gerichte, wie Spaghetti aus dem Parmesanlaib mit schwarzem Trüffel, die direkt am Tisch zubereitet werden. Wer in einem edlen italienischen Restaurant essen möchte, der ist hier gut aufgehoben.

Wo gibt es die beste Pizza in Ingolstadt?

Pizza ist ein weltweites Phänomen und vielleicht die berühmteste Exportware aus Italien. Pizza wie in Neapel gibt es in der Pizzeria Bravo Pizza Napoletana. In der Altstadt werden hier Pizzen in einem Holzofen mit qualitativ hochwertigen Zutaten im neapolitanischen Stil zubereitet und man wird für einen kurzen Moment an das Mittelmeer transportiert. Neben bekannten Pizzen wie Margherita, finden sich hier auch Besonderheiten wie eine Pizza mit Trüffel und Stracciatella.

Ein weiterer Publikumsliebling in Ingolstadt ist das Restaurant Sorrento da Vincenzo in der Nähe des Luitpoldparks. Bei stilvoller Einrichtung kann man hier zu erschwinglichen Preisen zwanglos authentische Pastagerichte und Pizzen genießen, die im Holzofen zubereitet werden. Bei Vincenzo kann man den großen Hunger mit einer großen Familienpizza stillen.

Restaurants für Großveranstaltungen

Im Ristorante Al Castello gibt es neben hochwertiger italienischer Küche auch die Möglichkeit, einen der großen Säle des Restaurants zu mieten. Hier werden Hallen von 60 oder 90 Sitzplätzen angeboten, bei denen man sich sicher sein kann, dass das kulinarische Erlebnis der Feier selbst ebenbürtig sein wird. Wer eher romantische Zweisamkeit oder ein privates Geschäftsessen benötigt, hat die Möglichkeit die „Zirbelstube“ zu mieten. Ein Zimmer mit bis zu 8 Sitzplätzen weit weg vom Trubel eines italienischen Restaurants. Zusätzlich gibt es jeden Mittwoch alle Pizzen für nur 7 Euro.

Für eine etwas ruhigere Umgebung bietet das Restaurant Il Cavallo in Hagau die perfekte Gelegenheit zur Entspannung. Es befindet sich in der Reitanlage Schweiger und teilt ihre interessante Geschichte und Verbindung zu Ingolstadt. Eine moderne Einrichtung und eine grüne Umgebung bieten einen sehr guten Ort, um Feierlichkeiten zu veranstalten, aber auch Abseits der Großstadt bei italienischer Küche zur Ruhe zu kommen.