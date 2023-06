Tirol und Allgäu

vor 34 Min.

Gibt es mehr als einen Bären im Bezirk Reutte?

Plus Wildkameras fotografierten einen Bär im Klausenwald bei Reutte. Ein Jäger glaubt, dass mehr als ein Bär im Bezirk aktiv war oder ist. Das sagen die Behörden.

Von Tobias Schuhwerk Artikel anhören Shape

Ein seltener Zufall ereignete sich am Sonntag im Klausenwald bei Reutte ( Tirol): Ein Bär wurde innerhalb von wenigen Stunden an drei verschiedenen Stellen jeweils von einer Wildtierkamera aufgenommen.

„Die Fotos entstanden zwischen 21.45 und 4.30 Uhr in einem Umkreis von etwa zwei Kilometern. Es ist ein Riesen-Zufall. Aber zugleich hat man jetzt natürlich ein mulmiges Gefühl“, sagt Jagdaufseher Thomas Wechner auf Anfrage unserer Redaktion. Der Klausenwald im Revier der Bundesforste erstreckt sich im Süden der Gemeinde Reutte von der Hängebrücke Highline 179 an der Burgruine Ehrenberg entlang des Lechs. „Wir haben sofort alle entscheidenden Stellen im Tourismusbereich und in den Behörden informiert. Auf Social-Media hat sich die Nachricht ebenfalls schnell verbreitet. Wie es weitergeht, ist Sache der Politik“, sagt Bezirksjägermeister Martin Hosp unserer Redaktion.

