Brand auf Gelände einer Biogasanlage: Hoher Sachschaden

Ein Schaden bis in die Millionenhöhe ist durch einen Brand auf einer Biogasanlage im Landkreis Tirschenreuth entstanden.

Warum das Feuer am Mittwoch in einer Halle auf der Anlage in Bad Neualbenreuth ausbrach, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand habe es keine Verletzten gegeben. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen sechsstelligen bis siebenstelligen Betrag.

(dpa)