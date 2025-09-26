Todesfall auf der Wiesn: Mann tot auf dem Gelände gefunden

Am Freitagmorgen ist ein Mann auf dem Oktoberfest in der Nähe des Riesenrades gestorben. Der Grund könnte ein medizinischer Notfall gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher laut der Nachrichtenagentur dpa. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es bislang nicht. Zuerst hatten Bild und der Münchner Merkur über den Fall berichtet.

Rettungskräfte der Aicher Ambulanz seien um 6.13 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls zum Areal in der Nähe des Riesenrads alarmiert worden, das berichtet der Münchner Merkur mit Verweis auf einen Sprecher der Ambulanz. Bei dem Verstorbenen soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann handeln. Dieser sei leblos im Bereich hinter dem Riesenrad gefunden worden. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später eintrafen, versuchten sie letztendlich erfolglos, den Mann zu reanimieren. Die Todesursache war wohl ein Herz-Kreislauf-Stillstand.

Weiterer Todesfall auf der Wiesn: Mann stirbt nahe des Riesenrads

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Toten um einen Angestellten eines Schaustellerbetriebs handeln, berichtet die dpa. Die Polizei ermittle zu den genauen Umständen des Todes. „Wir haben aber keine Anzeichen gefunden, die auf Fremdeinwirkung hindeuten könnten“, zitiert die Nachrichtenplattform t-online einen Polizeisprecher. In dem Areal hinter dem Riesenrad, wo der Tote gefunden wurde, stehen unter anderem Wohnwagen, die Schaustellern als Unterkunft während des Fests dienen.

Das ist nicht der erste Todesfall auf dem Oktoberfest 2025. Kurz vor der Eröffnung der Wiesn ist am Freitag vergangene Woche eine 70 Jahre alte Frau im Bereich der Schaustellerwohnwagen gestorben. Auch bei ihr waren Reanimationsversuche der Rettungskräfte erfolglos geblieben. (mit dpa)

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.