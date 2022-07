Bayerische Staatsoper will Dirigent Soltesz würdigen

Nach dem plötzlichen Tod des Dirigenten Stefan Soltesz während einer Vorstellung beraten die Verantwortlichen der Bayerischen Staatsoper über eine Würdigung des Musikers.

"Es wird sicher eine Veranstaltung in Gedenken an ihn geben", sagte der Sprecher des Hauses, Michael Wuerges, am Samstag. Der 73-jährige Soltesz war am Freitagabend vor fast ausverkauftem Haus im Münchner Nationaltheater umgefallen und gestorben. "Kurz vor Ende des 1. Aktes ist Herr Soltesz im Graben zusammengebrochen", schilderte Wuerges die dramatischen Szenen. "Er wurde dann sofort von Zuschauern und dem Theaterarzt versorgt." Zur Todesursache des gebürtigen Ungarn wollte der Sprecher keine Angaben machen.

Der Saal, in dem fast 2000 Menschen saßen und die Komische Oper "Die schweigsame Frau" sahen, sei geräumt worden. "Und nach der Pause wurde letztendlich die Vorstellung abgebrochen." Das sei etwa gegen 20.20 Uhr gewesen, die Vorstellung hatte um 19.05 Uhr begonnen. "Wir waren fast ausverkauft."

(dpa)