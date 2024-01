58-Jähriger wird nach Bergtour tot gefunden

Ein 58-Jähriger ist tot an einem Berg bei Flintsbach (Landkreis Rosenheim) gefunden worden.

Seine Lebensgefährtin hatte ihn am späten Sonntagabend als vermisst gemeldet, nachdem er von einer Bergtour nicht zurückgekehrt war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einsatzkräfte bargen den Toten am frühen Montagmorgen aus dem Steilgelände des Großen Riesenkopfes. Die Todesursache sei noch unklar, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

(dpa)