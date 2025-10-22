Icon Menü
Todesfall: «Bio-Pionier» - Gründer der Denree-Gruppe gestorben

Todesfall

«Bio-Pionier» - Gründer der Denree-Gruppe gestorben

In ganz Deutschland sind die Denns Biomärkte heute zu finden: Nun ist der Gründer des Unternehmens aus Oberfranken mit 73 Jahren gestorben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Greim hat nach Angaben des Unternehmens in mehr als fünf Jahrzehnten die Bio-Branche in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer. (Archivbild)
    Greim hat nach Angaben des Unternehmens in mehr als fünf Jahrzehnten die Bio-Branche in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer. (Archivbild) Foto: -/BioMarkt Verbund/dpa

    Der Gründer der Denree-Gruppe, eines Großhandels für Bio-Lebenmittel und Naturkosmetik, ist tot. Thomas Greim starb im Alter von 73 Jahren im Kreis seiner Familie, wie das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Töpen mitteilte. Die Gruppe beliefert zahlreiche Bio-Supermärkte in Deutschland sowie angrenzenden Ländern und betreibt die eigenen Ladengeschäfte unter der Marke Denns Biomarkt.

    Greim habe in mehr als fünf Jahrzehnten die Bio-Branche in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer, hieß es. «Mit Unternehmertum, Mut und Weitblick entwickelte er aus einer Gründeridee das führende Bio-Fachhandelshaus im deutschsprachigen Raum und einen starken Verbund aus über 400 Denns BioMärkten und einem Netzwerk von selbstständigen Fachgeschäften.»

    Gegründet wurde das Unternehmen 1974. Heute beschäftigt die Gruppe nach eigenen Angaben rund 8.200 Menschen und hat einem Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Seit Januar 2025 führen zwei der acht Kinder von Greim das Unternehmen weiter.

