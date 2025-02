Polizei ermittelt nach Tod von 16-Jährigem

Nach dem Tod eines 16-Jährigen in Nürnberg versucht die Polizei, die Todesursache zu klären. Eine erste Obduktion des Verstorbenen erbrachte demnach keine sichere Ursache. Es stehe bislang nur fest, dass der Tod nicht durch Gewalteinwirkung verursacht worden sei, teilte die Polizei mit.

Die Eltern des Jugendlichen hatten ihn den Angaben zufolge am vergangenen Samstag leblos in seinem Bett gefunden und daraufhin den Rettungsdienst verständigt. Hinweise, wonach der Jugendliche am Vorabend in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein könnte, konnte die Polizei bislang nicht klären. Man habe nun weitere rechtsmedizinische Gutachten in Auftrag gegeben, um die Todesursache abschließend zu klären.