Mann stürzt von Dach und stirbt

Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann in Heppenheim ums Leben gekommen. Der 57-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen vom Dach eines Einfamilienhauses im Landkreis Bergstraße gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. «Wie es genau zu dem tragischen Unglück kommen konnte, muss noch geprüft werden», hieß es weiter. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

