21-Jähriger prallt mit Auto nachts gegen Baum und stirbt

Ein junger Autofahrer ist im Landkreis Eichstätt gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der 21-Jährige starb nachts noch an der Unfallstelle bei Altmannstein, wie die Polizei mitteilte.

Demnach kam er in einer langgezogenen Kurve alleinbeteiligt aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen den Baum. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären.