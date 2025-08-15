Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Tödlicher Badeunfall: Achtjährige nach Badeunfall in Schweinfurt gestorben

Tödlicher Badeunfall

Achtjährige nach Badeunfall in Schweinfurt gestorben

Zwei Mädchen wurden nach einem Badeunfall aus dem Baggersee bei Schweinfurt geborgen. Seitdem schwebten die Schwestern in Lebensgefahr. Eine der beiden ist nun in einer Klinik gestorben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild)
    Die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein achtjähriges Mädchen ist nach einem Badeunfall in Schweinfurt in Unterfranken im Krankenhaus gestorben. Ihre sechs Jahre alte Schwester schwebe weiterhin in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Die beiden Mädchen wurden am Donnerstagabend aus einem Baggersee geborgen und von einem Notarzt reanimiert.

    Nach Angaben der Polizei waren die Mädchen unbeaufsichtigt im flachen Wasser baden und ersten Erkenntnissen nach dabei unter Wasser geraten. Badegäste entdeckten zunächst eines der Mädchen an einem im Wasser treibenden Schwimmflügel. Kurz darauf fanden Helfer das zweite Kind unter Wasser.

    Laut Polizei wurde die Achtjährige von einem Rettungswagen in eine Klinik nach Schweinfurt gebracht. Ihre Schwester wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Würzburger Uniklinik geflogen, wo sie sich weiterhin befinden soll. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Hintergründen des Unfalls.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden