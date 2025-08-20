Ermittlungen gegen Eltern nach Badeunfall von Schwestern

Nach einem tödlichen Badeunfall von zwei Schwestern in Unterfranken ermittelt die Polizei gegen die Eltern der Mädchen. Es gehe um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Verletzung der Aufsichtspflicht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Beschuldigten sollen im Laufe der Woche vernommen werden. «Wir müssen aufklären, was falsch gelaufen ist.»

Die Obduktion der sechs und sieben Jahre alten Mädchen habe ergeben, dass sie ertrunken seien, sagte der Sprecher.

Schwimmflügel trieben im Wasser

Nach Polizeiangaben hatten die Kinder am vergangenen Donnerstag unbeaufsichtigt im See gebadet und waren dabei untergegangen. Badegäste entdeckten zunächst einen im Wasser treibenden Schwimmflügel, später dann die leblose Siebenjährige. Kurz darauf fand ein Helfer auch das zweite Mädchen unter der Wasseroberfläche.

Beide Kinder wurden laut Polizei reanimiert und in verschiedene Kliniken gebracht. Am Freitag starb die Siebenjährige, der Tod ihrer Schwester wurde am Samstag bekannt.