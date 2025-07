Weiterer Badeunfall endet bei Freising tödlich

Im Kranzberger Badesee im Landkreis Freising ist es am Montagabend ein Mann untergegangen und ertrunken. Der Polizei zufolge hätten andere Badegäste am Abend gegen 19.30 Uhr einen 76-jährigen Schwimmer beobachtet, der plötzlich untergegangen sei. Als der Mann nicht wieder aufgetaucht sei, hätten die Badegäste den Notruf gewählt.

Mann ertrinkt nach Badeunfall bei Freising trotz Reanimationsversuchen

Die herbeigeeilte Feuerwehr habe den 76-Jährigen mit Unterstützung von Ersthelferinnen und Ersthelfern schließlich finden und ans Ufer bringen können. Alle Versuche, den Mann wiederzubeleben, scheiterten jedoch und das Opfer starb noch an der Unfallstelle. Nach Polizeiangaben kam der Badegast aus dem Landkreis Freising.

In Bayern starben in den letzten Wochen mehrere Menschen beim Baden. Zu den Opfern gehören nicht nur ältere Menschen. Am Wochenende ging ein 25-Jähriger im Bodensee vor den Augen seiner Freunde unter und wird seit dem vermisst.