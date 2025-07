Neuner nach Tod von Dahlmeier: «Sie war eine Pionierin»

Biathlon-Ikone Magdalena Neuner hat die beim Bergsteigen in Pakistan tödlich verunglückte Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier für ihren ganz besonderen Lebensweg gewürdigt. «Sie war ein großes Vorbild in der Hinsicht, dass sie ihr Leben gelebt hat und sich überhaupt nicht von anderen Leuten beeinflussen ließ», sagte Neuner der Deutschen Presse-Agentur: «Da war sie für mich eine Pionierin. Dass sie immer ihrer Leidenschaft gefolgt ist - das haben wenige geschafft so wie Laura.»

Neuner: «Wir kennen uns extrem lange»

Die Nachricht vom Tod der 31 Jahre alten Dahlmeier ist für Neuner «einfach unfassbar», sagte die zwölfmalige Weltmeisterin. Neuner stammt wie Dahlmeier aus Bayern, beide hatten in Bernhard Kröll einst den gleichen Trainer und beide traten schon mit jeweils 25 Jahren von der aktiven Karriere zurück. «Laura und ich haben eine lange Geschichte zusammen, wir haben ja schon als Kinder zusammen trainiert», sagte die 38 Jahre alte Neuner: «Wir kennen uns extrem lange, haben uns aber in der Vergangenheit nicht mehr so oft gesehen. Aber wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns immer sehr gefreut.»

Dass es in jüngster Vergangenheit nicht mehr zu einem weiteren Treffen der beiden Olympiasiegerin kam, bedauere Neuner nun «extrem», sagte sie. «Man sollte solche Dinge nicht auf die lange Bank schieben, vor allem mit Menschen, die man mag, mit denen man sich treffen möchte.»

Freundschaft schon seit dem Kindergarten

In Miriam Neureuther drückte eine weitere Ex-Weltmeisterin ihre Trauer aus. «Vom Vogelbaby im Kindergarten über unsere Skiclub-Garmisch-Zeit und dann all die gemeinsamen Jahre in unserem Sport Biathlon - diese Erinnerungen werde ich für immer in meinem Herzen tragen!», schrieb die 35-Jährige bei Instagram. Neureuther und Dahlmeier stammen beide aus Garmisch-Partenkirchen und schafften es zusammen aus dem Nachwuchs bis in den Biathlon-Weltcup und zu Weltmeisterschaften.

«Es ist nicht in Worte zu fassen, wie sehr mich die Nachricht deines Todes schockiert!», schrieb Neureuther. Die Frau von Alpin-Star Felix Neureuther trat früher noch unter ihrem Mädchennamen Gössner an. «Du warst eine außergewöhnliche Sportlerin, die es so sicher kein zweites Mal auf dieser Welt geben wird! Aber vor allem als Mensch Laura wirst du uns allen sehr fehlen», schrieb die ehemalige Biathletin und Langläuferin.

Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa