Fahrradfahrer prallt in Coburg gegen Pickup und stirbt

Im Zentrum der oberfränkischen Stadt Coburg ist es am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Fahrradunfall gekommen. Wie die Polizei in einem Bericht schreibt, sei ein Fahrradfahrer um 9.25 Uhr gegen einen Pickup mitsamt Anhänger geprallt.

Tödlicher Unfall in Coburg: Fahrradfahrer nahm Pickup wohl die Vorfahrt

Bei dem Zusammenstoß habe sich der 42-jährige Fahrradfahrer so schwer am Kopf verletzt, dass er noch am Unfallort gestorben sei. Auch sofort eingeleitete Hilfsmaßnahmen waren vergeblich. Der Autofahrer habe durch den tödlichen Unfall einen Schock erlitten. Ersten Ermittlungen zufolge habe der Fahrradfahrer dem Pickup die Vorfahrt genommen und keinen Helm getragen. Ein Sachverständiger sei zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen worden.

Schnell enden Fahrradunfälle tödlich. In Augsburg wurde ein 28-jähriger Radler vor rund einem Jahr von einem Auto erfasst und aus dem Leben gerissen. Mehrere Menschen gedachten des Unglücks Anfang August und setzten ein Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.