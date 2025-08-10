Tödlicher Familienstreit: 18-Jähriger soll Schwager mit Messer umgebracht haben

Zu einem tödlichen Familienstreit kam es am Mittwoch, 6. August, in Nürnberg. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Dabei soll ein 18-Jähriger seinem 40-jährigen Schwager mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben.

Mutmaßliches Tötungsdelikt in Nürnberg: Familienstreit eskalierte

Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 23.30 Uhr im Nürnberger Stadtteil Eibach. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in der Asternstraße zum Streit der beiden Männer. Dieser eskalierte und wurde zu einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei soll der 18-Jährige den älteren Mann mit einem Messer attackiert haben.

Trotz umgehend eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Besatzung eines Rettungswagens sowie notärztlicher Behandlung verstarb der 40-Jährige noch vor Ort wegen der Schwere der Verletzungen. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

18-Jähriger wird verdächtigt, Schwager umgebracht zu haben

Vor Ort führte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch. Nun ermittelt die Nürnberger Mordkommission die Tatumstände in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Noch in der Nacht kam es zu umfangreichen Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort in Nürnberg. Der 18-jährige Verdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt – gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt.