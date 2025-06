Autofahrer in Oberbayern übersieht beim Abbiegen entgegenkommendes Motorrad

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Grabenstätt im Landkreis Traunstein ist am Sonntag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich auf der Staatsstraße 2095, wie die Polizei in einem Bericht schrieb.

Motorradunfall in Oberbayern: Fahrzeuge krachen beim Abbiegen ineinander

Demnach sei ein Autofahrer am frühen Nachmittag gegen 13.20 Uhr von der Staatsstraße abgebogen und habe dabei ein ihm entgegenkommendes Motorrad übersehen. Nach Schilderung der Beamtinnen und Beamten sei der Motorradfahrer nicht mehr in der Lage gewesen, ausweichen zu können und sei zusammen mit einer Beifahrerin in das abbiegende Fahrzeug gekracht.

Durch den Aufprall habe sich der 32-jährige Fahrer des Motorrads so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei. Seine Beifahrerin sei auch schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe keine Verletzungen davongetragen. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Im Sommer häufen sich die Motorradunfälle auch in der Region. Erst am Samstagnachmittag starb eine 57-jährige Motorradfahrerin bei Oberroth im Landkreis Neu-Ulm nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto. In Augsburg verletzte sich am Dienstag eine Frau schwer, als sie die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und von der Straße abkam.