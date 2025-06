Linksabbieger schneidet Motorradfahrer bei Geisenhausen in Niederbayern

In Niederbayern ist es an Fronleichnam zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtete, krachte ein 51-Jähriger mit seinem Motorrad am Donnerstagmorgen gegen 10.42 Uhr auf der Landshuter Straße in Richtung des Ortes Geisenhausen im Landkreis Landshut gegen einen Linksabbieger.

Auto übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen: Unfall endet tödlich

Dabei habe der Fahrer des abbiegenden Fahrzeugs den an der Kreuzung eigentlich vorfahrtberechtigten Motorradfahrer übersehen. Der 51-Jährige sei durch den Aufprall so schwer verletzt worden, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle starb, berichteten die Beamtinnen und Beamten. Zwischenzeitlich habe auch ein Rettungshubschrauber den Einsatz unterstützt - allerdings ohne dass das Leben des Motorradfahrer gerettet werden konnte. Über weitere Verletzte durch dem Zusammenstoß an der Kreuzung, schrieb die Polizei nichts.

Den bei dem Unglück entstandenen Sachschaden an den beiden Fahrzeugen bezifferten die Beamtinnen und Beamten in ihrem Bericht auf insgesamt rund 6000 Euro. Das Motorrad sei abgeschleppt worden. Das Auto des Linksabbiegers habe weiterfahren können. Wegen des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten habe die Polizei den Unfallort kurzzeitig sperren müssen. Zudem habe ausgelaufenes Benzin den Bereich um die Kreuzung verunreinigt. Rund eine Stunde nach dem Zusammenstoß sei die Straße für den Verkehr wieder freigegeben worden.

Immer mehr Motorradunfälle in Augsburg und Bayern

Immer wieder enden Motorradunfälle auch in der Region tödlich. Erst Ende Mai kam ein Motorradfahrer im Univiertel in Augsburg ums Leben, weil er von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte. Nur wenige Tage später überlebte ein Motorradfahrer im Landkreis Altötting einen Frontal-Zusammenstoß auf der Straße nicht. Insbesondere bei warmen Temperaturen im Sommer war die Zahl der Unfälle mit Motorrädern in der Region in den letzten Jahren angestiegen.