Unbekannter Mann hat tödlichen Radunfall in Emmerting – Polizei bittet um Hinweise

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend in der Gemeinde Emmerting zugetragen. Gegen 19.35 Uhr stürzte ein bislang unbekannter Radfahrer im Bereich des Emmertinger Forsts nahe der Alten Poststraße, unweit des Sportplatzes. Der Mann war offenbar alleinbeteiligt, wie die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen mitteilt.

Trotz rasch eingeleiteter medizinischer Maßnahmen konnte dem etwa 65-jährigen Mann nicht mehr geholfen werden – er verstarb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Radunfall in Emmerting: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Altötting hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen aufgenommen. Da die Identität des Verunglückten bislang nicht geklärt ist, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Beschreibung des Verstorbenen:

Etwa 175 cm groß

Schlanke Statur

Graue Haare

Kein Bart, keine Brille

Bekleidet mit einer kurzen, blauen Jeanshose und einem olivgrünen T-Shirt

Der Mann war mit einem blauen Herrenfahrrad des Herstellers Hercules unterwegs.

Emmerting: Wer kennt den tödlich verunglückten Radler?

Wer Hinweise zur Identität des Verstorbenen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altötting unter der Telefonnummer 08671/96440 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

