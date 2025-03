16-Jährige fährt gegen Baum und stirbt

Eine 16-Jährige ist in Zachenberg (Landkreis Regen) mit ihrem Leichtkraftrad gegen einen Baum geprallt und gestorben. Ein Bekannter der jungen Frau fuhr hinter ihr, als sie am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache in einer Kurve von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Die 16-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie trotz Wiederbelebungsmaßnahmen von Ersthelfern noch vor Ort starb. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

