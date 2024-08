71-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß - zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen ist auf der Bundesstraße 12 im niederbayerischen Landkreis Passau ein 71 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer des unfallverursachenden Autos sowie seine Beifahrerin seien am Nachmittag mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Demnach war der 62-Jährige auf der B12 aus zunächst unbekannter Ursache in die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären. Die B12 war für mehrere Stunden gesperrt.

