81-Jähriger wird angefahren und stirbt

Ein 81 Jahre alter Mann ist in Ruhpolding im Landkreis Traunstein von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Senior habe am späten Sonntagnachmittag die Straße überquert, als ihn eine 66-Jährige mit ihrem Wagen erfasste, teilte die Polizei mit. Der Mann sei gestürzt und habe sich schwer am Kopf verletzt.

Mehrere Zeugen kamen dem 81-Jährigen laut Polizeiangaben zu Hilfe - darunter eine Notärztin, die privat unterwegs war. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden und dort etwas später gestorben.

Gutachter eingesetzt

Auf der Straße sei nach ersten Ermittlungen viel Verkehr gewesen, die 66-Jährige sei vor dem Zusammenstoß vergleichsweise langsam gefahren. Wie genau es zu dem Unfall kam, soll nun mit Hilfe eines Gutachters geklärt werden.