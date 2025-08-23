83-jähriger Autofahrer bei Zusammenstoß tödlich verletzt

Ein 83-Jähriger ist im Landkreis Miesbach mit seinem Auto mit einem anderen Wagen zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der Mann sei trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher.

Auf der Bundesstraße 318 in Kreuth war er demnach mit seinem Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit dem Fahrzeug eines 54-Jährigen frontal zusammenstieß. Bei dem Unfall am Samstagnachmittag sei der 83-Jährige in seinem Auto eingeklemmt worden. Der 54-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Straße zwischen Rottach-Egern und Bad Wiessee für rund vier Stunden gesperrt. Laut Angaben der Polizei beleidigte an den eingerichteten Verkehrssperren ein Verkehrsteilnehmer ehrenamtliche Helfer der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung.