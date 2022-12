Tödlicher Unfall auf A93: Mann steigt aus Auto aus und wird überfahren

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein tragischer Unfall auf der A93 in Niederbayern. Ein 65-Jähriger stieg auf dem Standstreifen aus einem Auto aus und wurde überfahren.

Ein Auto mit fünf Insassen streifte am Dienstag gegen 16 Uhr auf der A93 zwischen den Anschlussstellen Siegenburg und Abensberg in Richtung Regensburg die Mittelleitplanke – weshalb, ist noch unklar. Dabei wurde niemand verletzt. Im Anschluss hielt das Fahrzeug nach Angaben der Polizei auf dem Standstreifen der Autobahn an.

A93: Mitfahrer steigt nach Unfall aus und wird von Auto erfasst

Ein 65-jähriger Mitfahrer aus Kallmünz stieg aus diesem Auto aus und hielt sich in der Nähe des Fahrzeugs auf. Ein 54-Jähriger, der mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, erfasste den Mann. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Der 54-Jährige erlitt einen Schock.

Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn komplett bis um 22 Uhr gesperrt. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg zur Klärung des Unfallhergangs zur Unfallstelle hinzugezogen.