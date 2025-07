Bad Birnbach: Auto kollidiert auf Gegenfahrbahn mit Lkw – 76-Jähriger stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B388 ist am Donnerstagnachmittag ein 76-jähriger Autofahrer aus Postmünster (Landkreis Rottal-Inn) tödlich verunglückt. Der Mann war auf der Bundesstraße aus Richtung Nindorf kommend in Fahrtrichtung Brombach unterwegs, als er aus bislang ungeklärtem Grund kurz vor Brombach auf die Gegenfahrbahn geriet, teilt die Polizei am Freitag mit. Trotz eines Ausweichversuchs konnte ein entgegenkommender Lkw den Frontalzusammenstoß mit dem Wagen nicht mehr verhindern.

Tödlicher Unfall auf B388: 76-jähriger Autofahrer stirbt nach Kolission mit Lkw

Der 76-jährige Autofahrer wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der 39-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Zur Betreuung des Lkw-Fahrers sowie mehrerer unbeteiligter Zeugen wurde ein Kriseninterventionsteam eingesetzt, teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf 15.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde außerdem ein Gutachter hinzugezogen.

Umleitung: B388 am Donnerstag mehrere Stunden gesperrt

Die B388 wurde im Bereich Brombach für die Dauer der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitungsstrecke ein. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt waren die Feuerwehren aus Brombach, Hirschbach, Bad Birnbach und Triftern sowie mehrere Streifen der Polizei Pfarrkirchen im Einsatz.

