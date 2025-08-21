Icon Menü
Tödlicher Unfall auf der A95 bei Murnau: Autobahn in Richtung München gesperrt

Verkehr

Der schwere Unfall ereignet sich gegen kurz vor 18 Uhr. Dabei kommt ein Motorradfahrer ums Leben. Die Autobahn ist zwischen Murnau und Sindelsdorf gesperrt.
Von Dominik Schätzle
    Auf der A95 kam es am Donnerstag in der Nähe von Murnau am Staffelsee zu einem tödlichen Unfall.
    Auf der A95 kam es am Donnerstag in der Nähe von Murnau am Staffelsee zu einem tödlichen Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zu einem tödlichen Unfall kam es am Donnerstagabend auf der A95 auf der Höhe von Murnau am Staffelsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). Er ereignete sich in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Murnau/Kochel und Sindelsdorf. Beteiligt waren laut einem Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim ein Auto sowie ein Motorrad. Dabei kam der Motorradfahrer ums Leben.

    Schwerer Unfall und Vollsperrung auf der A95 Richtung München

    Wie es zu dem Unfall kam ist noch unklar. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Möglich ist offenbar, dass Aquaplaning eine Rolle gespielt haben könnte. Dauerregen, der in den südlichen Landkreisen Bayerns den ganzen Tag über anhielt, hatte bereits zuvor für schwierige Straßenverhältnisse auf der A95 gesorgt.

    Die A95 war in Fahrtrichtung München am Abend im Bereich des Unfalls voll gesperrt, wie der Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte. Der Unfall hatte sich gegen kurz vor 18 Uhr ereignet.

