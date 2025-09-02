Tödlicher Unfall auf der A96: Mann verliert das Bewusstsein beim Autofahren

Ein 75-jähriger Autofahrer aus Schongau verlor auf der Autobahn A96 sein Bewusstsein und kam von der Fahrbahn ab. Sein Auto überschlug sich. Der Mann überlebte den Unfall nicht.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag gegen 15 Uhr. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen fuhr der Mann mit seinem Fiat Ducato auf der Autobahn A96 in Richtung Lindau. Kurz vor der Anschlussstelle Buchloe-Ost, so der Polizeibericht, habe das Fahrzeug nach links gezogen und sei leicht entlang der Mittelleitplanke gestreift. Anschließend querte das Fahrzeug die komplette Fahrbahn und kam von der Straße ab. Laut Zeugenaussagen konnten keine Lenkbewegungen oder Bremsversuche des Fahrers beobachtet werden.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich

Das Auto fuhr in den angrenzenden Acker, wo es sich nach circa 50 Metern überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ist davon auszugehen, dass der Mann einen akuten medizinischen Notfall hatte und bereits vor dem Überschlagen des Fahrzeugs das Bewusstsein verloren hatte.

Ersthelfer, darunter eine zufällig an der Unfallstelle eingetroffene Ärztin, befreiten den Mann aus dem Fahrzeug und begannen mit Wiederbelebungsversuchen, welche jedoch erfolglos blieben.

Die Fahrbahn der A96 in Fahrtrichtung Lindau musste zur Unfallaufnahme und Bergung über mehrere Stunden auf einen Fahrstreifen begrenzt werden. Gegen 19:30 Uhr wurden alle Fahrstreifen wieder freigegeben.