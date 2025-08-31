Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt

Ein 26-Jähriger ist mit seinem Auto in Unterfranken gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Er fuhr in der Nacht zum Sonntag eine Staatsstraße bei Marktsteft (Landkreis Kitzingen) entlang und kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Dann prallte das Auto gegen den Baum.

Trotz medizinischer Maßnahmen sei der 26-Jährige seinen schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen. Neben Feuerwehrleuten, Hilfskräften des THW und dem Rettungsdienst war laut Polizei auch ein Sachverständiger vor Ort, der von der Staatsanwaltschaft bestellt wurde. Zum genauen Unfallhergang wird nun ermittelt.