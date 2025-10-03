Auto überholt in Kurve - Motorradfahrer stirbt bei Kollision

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Staatsstraße im niederbayerischen Essing (Landkreis Kelheim) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge setzte ein 82-jähriger Autofahrer am Nachmittag in einer langgezogenen Kurve zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an, als es auf der Gegenspur zur Kollision mit dem 69-jährigen Motorradfahrer kam.

Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Grünstreifen geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Im Auto saß neben dem Fahrer dessen 73-jährige Ehefrau. Die Staatsstraße blieb während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt den Angaben zufolge unter anderem wegen fahrlässiger Tötung.