Auto überschlägt sich und prallt gegen Baum - Beifahrer tot

Ein 21-jähriger Beifahrer ist beim Aufprall eines Autos gegen einen Baum im Landkreis Augsburg gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 22 Jahre alte Fahrer zuvor in einer langen Kurve bei Gessertshausen abgekommen. Daraufhin überschlug sich das Auto mit den zwei Insassen und prallte gegen den Baum.

Der Beifahrer wurde dadurch so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 22-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem, warum der Wagen von der Spur abkam. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.