Fußgängerin von Auto erfasst und tödlich verletzt

Eine Fußgängerin ist auf einer Straße in Bad Rodach (Landkreis Coburg) von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Ein Notarzt konnte am Unfallort nahe der Thüringer Landesgrenze nur noch den Tod der 61-Jährigen feststellen, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache wurde die Passantin am Freitag von einer 36-jährigen Autofahrerin angefahren und durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der Straße geschleudert. Die Autofahrerin stand unter Schock. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thüringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis