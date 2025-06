Tödlicher Unfall: 67-jähriger Rollerfahrer kollidiert mit Linienbus

Am Mittwoch hat sich gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 2409 zwischen Cadolzburg und Ammerndorf im Landkreis Fürth ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, der tödlich endete. Ein 67-jähriger Rollerfahrer kollidierte beim Überholen zweier Autos mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, teilt die Polizei mit.

Tödlicher Unfall zwischen Ammerndorf und Cadolzburg (Landkreis Fürth)

Der 67-Jährige war auf der Staatsstraße 2409 in Richtung Ammerndorf unterwegs gewesen, als er beim Überholen zweier vorausfahrender Autos mit dem Bus zusammenstieß. Der 57-jährige Busfahrer, der sich auf einer Werksfahrt befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, heißt es.

Unfallort auf Staatsstraße 2409: Polizeihubschrauber nimmt Luftaufnahmen auf

Der Motorroller erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden, der Bus schwere Beschädigungen an der Front. Außerdem wurden die beiden Autos, die der Rollerfahrer überholte, durch den Zusammenstoß beschädigt.

Die Verkehrspolizei Fürth übernahm die Ermittlungen vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Polizei sicherte den kaputten Roller und nahm mit einem Polizeihubschrauber Luftaufnahmen der Unfallstelle auf.

Schwerer Unfall mit 67-jährigem Rollerfahrer – Straßensperrung bis 22 Uhr

Die Staatsstraße 2409 blieb bis etwa 22 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die örtliche Feuerwehr richtete Sperren ein und leitete den Verkehr um.

Erst kürzlich ereignete sich ein weiterer tragischer Unfall auf der Autobahn 8 zwischen Friedberg und Dasing. Ein Lkw fiel um und geriet in Brand. Ein tödlicher Unfall einer Zweiradfahrerin ereignete sich außerdem am Sonntagmittag in Horgau. Laut Polizei starb eine 26-jährige Motorradfahrerin