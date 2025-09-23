24-Jähriger fährt in Breitenbrunn gegen Baum und stirbt

Am Montagabend ist ein 24-Jähriger bei einem schweren Verkehrsunfall in Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Demnach war der Mann gegen 21.40 Uhr auf der Kreisstraße MN8 vom Breitenbrunner Gemeindeteil Bedernau kommend in Richtung Oberschönegg unterwegs. In einer abschüssigen langgezogenen Rechtskurve in einem Waldstück kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Ersthelfer und Einsatzkräfte leisteten laut der Mitteilung sofort Hilfe und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Trotzdem erlag der 24-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Breitenbrunn: Straße komplett gesperrt

An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist aktuell noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat ein Gutachten zum Unfallhergang beauftragt. Die Kreisstraße MN 8 war während der Unfallaufnahme am späten Abend komplett gesperrt.

Icon vergrößern Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Foto: Thomas Pöppel, AOV Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Foto: Thomas Pöppel, AOV

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Mindelheim mit Unterstützung der Polizeiinspektion Memmingen. Ebenfalls an der Unfallstelle befanden sich neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Babenhausen, Bedernau, Dietershofen, Pfaffenhausen und Oberschönegg auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, einem Notarzt sowie dem Einsatzleiter Rettungsdienst.

Es ist der nächste tragische Vorfall in einer Reihe von Blaulichteinsätzen in der Unterallgäuer Gemeinde innerhalb weniger Woche. Erst kurz zuvor, in der Nacht auf Montag, musste die Feuerwehr einen Brand im Breitenbrunner Ortsteil Hohenschlau löschen. Der Schaden wird aktuell auf 250.000 Euro geschätzt. Vor einigen Wochen gab es außerdem einen schweren Unfall an einem Bahnübergang in Breitenbrunn. Ein Auto kollidierte mit einem Zug, der Senior, der am Steuer saß, wurde schwer verletzt. Auch der Hund des 83-jährigen Mannes befand sich im Auto. Seitdem wird erneut über die Frage diskutiert: Wann kommt an der Stelle eine Bahnschranke?