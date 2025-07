Tödlicher Unfall in Oberbayern: Betonmischer erfasst Rollstuhlfahrer

In Pfaffenhofen an der Ilm (Oberbayern) ist ein 86 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Senior mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl einen Zebrastreifen überqueren, als ihn ein Betonmischer erfasste.

Der 30 Jahre alte Fahrer des Betonmischers wollte aus einem Kreisverkehr in eine Straße einbiegen, übersah dabei den Rollstuhlfahrer und prallte frontal gegen den Rollstuhl. Der Senior wurde noch vor Ort von Rettungskräften erstversorgt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb.

Tödlicher Unfall in Pfaffenhofen: Teile der Innenstadt länger gesperrt

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat zur Klärung der genauen Unfallursache einen Sachverständigen beauftragt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum beim Lkw-Fahrer lagen laut Polizei nicht vor. Der im Fahrzeug befindliche Beton musste von einer Fachfirma abgepumpt und umgeladen werden.

Für die Bergungsarbeiten sperrte die Polizei Teile der Straße und den Kreisverkehr, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus in der Pfaffenhofener Innenstadt führte. Der tragische Unfall reiht sich in eine nach wie vor hohe Zahl an Verkehrsunfällen in Bayern ein:

Unfallzahlen in Bayern bis zum April 2025 leicht rückläufig

Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in Schweinfurt verringerte sich die Zahl der Straßenverkehrsunfälle von Januar bis April 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,9 Prozent auf 114.636 Unfälle. Insgesamt verunglückten dabei 1.338 Menschen weniger als im Jahr zuvor, was einem Rückgang von 7,9 Prozent entspricht.

Auch die Zahl der Verkehrstoten sank um 20 Personen (‑15,2 Prozent), während es 240 weniger Schwerverletzte (‑10,2 Prozent) und 1.078 weniger Leichtverletzte (‑7,4 Prozent) gab.