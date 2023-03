Tödlicher Unfall in Bayern: Acht Jahre alter Junge von Schulbus erfasst

Tödlicher Unfall in der Oberpfalz: In Parkstein wurde ein Junge von einem Schulbus erfasst. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler mussten das Drama mitansehen.

In Bayern ist es am Montag zu einem tödlichen Unfalldrama gekommen. Am Nachmittag wurde in Parkstein in der Oberpfalz ein acht Jahre alter Junge von einem Schulbus erfasst. Wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab mitteilte, war er mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Der Grundschüler trug tödliche Verletzungen davon, alle Hilfemaßnahmen kamen zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

Schulbus erfasst Jungen – Schüler müssen Unfall in Parkstein mitansehen

Die Polizei berichtete, dass der Schulbus von einem 59-Jährigen gesteuert wurde. Er hatte die Kinder offenbar nach Schulschluss gegen 13.30 von der Schule abgeholt. An einer Kreuzung erfasste der tonnenschwere Bus dann den Grundschüler, der unter das Fahrzeug geriet und sich schwerste Verletzungen zuzog. Offenbar war er sofort tot.

In dem Schulbus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls mehrere Schülerinnen und Schüler, welche das Drama mitansehen mussten. Sie wurden in der Folge betreut.

Tödliches Unfalldrama: Junge wird von Schulbus angefahren – Unfallursache unklar

Zum Unfallhergang wurden zunächst keine Details bekannt. Die Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz ordnete ein Gutachten an. Ein Gutachter soll die Unfallursache vor Ort genau untersuchen.

Parkstein liegt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Die Gemeinde gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Neustadt a.d. Waldnaab.

