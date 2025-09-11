Jugendliche stirbt bei Unfall in Oberbayern

Eine junge Motorradfahrerin ist bei einem Unfall in Oberbayern noch an der Unfallstelle gestoben. Die 17-Jährige war am Mittwochabend mit ihrem Fahrzeug bei Kirchanschöring (Landkreis Traunstein) unterwegs, als ein Auto vor ihr vor dem Linksabbiegen anhielt, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die 17-Jährige demnach hinter dem Auto und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Dort kam ein 58-Jähriger mit seinem Wagen entgegen, der dadurch nach rechts von der Straße abkam.

Ob die 17-Jährige mit einem der beiden Autos kollidierte, ist bislang nicht abschließend geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Es könne allerdings nicht ausgeschlossen werden. Den genauen Unfallhergang soll ein Gutachter klären.