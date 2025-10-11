Jugendlicher stirbt nach Motorradunfall

Ein Jugendlicher ist nach einem Motorradunfall in Niederbayern gestorben. Er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baumstumpf, wie die Polizei mitteilte.

Der 16-Jährige war mit seinem 18 Jahre alten Freund auf Motorrädern bei Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) unterwegs. Der 18-Jährige fuhr in einem kurvigen Abschnitt voraus, als der 16-Jährige dahinter verunfallte. Die Erste-Hilfe-Versuche vor Ort waren erfolglos und der Jugendliche starb.