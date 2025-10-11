Icon Menü
Tödlicher Unfall: Jugendlicher stirbt nach Motorradunfall

Tödlicher Unfall

Jugendlicher stirbt nach Motorradunfall

Zwei Freunde sind mit ihren Motorrädern in Niederbayern unterwegs. Auf einer kurvigen Strecke kommt einer von ihnen von der Fahrbahn ab - mit schlimmen Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der 16-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
    Der 16-Jährige starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Jugendlicher ist nach einem Motorradunfall in Niederbayern gestorben. Er kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baumstumpf, wie die Polizei mitteilte.

    Der 16-Jährige war mit seinem 18 Jahre alten Freund auf Motorrädern bei Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) unterwegs. Der 18-Jährige fuhr in einem kurvigen Abschnitt voraus, als der 16-Jährige dahinter verunfallte. Die Erste-Hilfe-Versuche vor Ort waren erfolglos und der Jugendliche starb.

